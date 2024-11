Mercato : la Bundesliga en pincerait aussi pour Cherki (OL)

À son avantage contre Reims, Rayan Cherki devrait encore faire grimper sa côte. Malgré les propos de Pierre Sage, l’avenir du jeune Lyonnais à l’OL est plus qu’incertain. Les regards viendraient d’un peu partout en Europe.

À la différence de son président, Pierre Sage a certainement compris qu’il ne fallait pas crier haut et fort que des joueurs étaient à vendre. L’entraîneur lyonnais a certes annoncé que son effectif devait être réduit, mais il se garde bien d’avancer que ses pépites comme Malick Fofana et Rayan Cherki sont sur le marché. Samedi après le nul à Reims, le coach a d’ailleurs avancé qu’il pensait que les deux joueurs seraient encore là au 1er février. La réalité est bien différente du propos, même si Sage souhaite bien évidemment conserver ses deux joueurs. Mais les obligations financières de l’OL vont forcément entrer en ligne de compte et Cherki représente l’une des plus grosses valeurs marchandes. Encore plus après son but de la tête à Reims ?

Le Borussia Dortmund n'était pas allé au bout cet été

Ce n’est pas une réalisation qui fait grimper une cote, mais à Auguste Delaune, Rayan Cherki a encore livré une partition des plus intéressantes notamment dans la première période. Ses bonnes performances avec l’OL et les Espoirs ont entraîné de nombreuses demandes d’après Sky Sport Germany. Avec la quasi-obligation de vendre du club lyonnais, des clubs de Premier League (Liverpool, Newcastle) auraient montré un intérêt concret pour le joueur. Seulement, la Bundesliga lui ferait aussi les yeux doux.

Mais quel club ? Le Bayern Munich ? le RB Leipzig ? Le Bayer Leverkusen ? Durant l’été, le Borussia Dortmund n’avait pas donné suite en raison d’un différend entre le coach et le directeur sportif. Les premiers mois de cette saison 2024-2025 ont-ils pu faire changer d’avis Nuri Şahin quant à la capacité de Cherki à comprendre tous les aspects du jeu ? Le nom du club allemand n’a pas filtré, mais il risque d’y avoir de la concurrence sur le dossier.