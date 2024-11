Mercato : Cherki (OL) futur remplaçant de Salah à Liverpool ?

Parmi les plus grosses valeurs marchandes de l’OL, Rayan Cherki est un des candidats à un départ dans les prochains mois. Liverpool surveillerait de près la situation du joueur pour en faire un remplaçant de Mohamed Salah.

La grande braderie est lancée ! Depuis l’annonce des sanctions de la DNCG, l’OL s'est de nouveau lancé dans une course contre-la-montre pour avoir du cash. C’était déjà le cas durant l’été, ça le sera de nouveau cet hiver avec l’encadrement de la masse salariale et le besoin de ramener beaucoup, beaucoup d’argent frais. Samedi, John Textor a fait son exposé pour afficher les différents moyens possible pour combler le trou financier. Il y a vente des parts à Crystal Palace, l’introduction en Bourse, la cession de joueurs de Botafogo mais surtout celles d’éléments évoluant à l’OL. C’est tout le problème à l’heure où le club veut jouer la Ligue des champions. Il y a bien certains indésirables sur le marché, mais ce sont avant tout les profils de Malick Fofana et Rayan Cherki qui plaisent et qui pourraient rapporter une somme importante.

Une vente dès cet hiver ?

Samedi, Textor a d’ailleurs soufflé le chaud et le froid concernant la situation de Rayan Cherki. Prolongé cet été, le numéro 18 a vu sa valeur marchande grimper en flèche avec ses prestations. Le vendre serait une vraie perte sportive et l’OL "ne veut pas s’en séparer". Mais en annonçant que le choix revenait aussi au joueur, John Textor n’a clairement pas fermé la porte à double tour. Informer qu’un joueur est sur le marché n’est jamais une bonne chose pour en tirer le meilleur prix. Pour le moment, il n’est pas question de montant, mais d’après le Daily Mail, Liverpool commencerait déjà à préparer l’après Salah et aurait coché le nom de Cherki comme le remplaçant de l’Égyptien dès cet hiver…