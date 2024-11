L’Algérie qualifiée pour la CAN 2025 joue un dernier match à la maison dans ces éliminatoires. Titulaire lors du premier rendez-vous de cette trêve, Saïd Benrahma débutera sur le banc contre le Libéria, déjà éliminé.

Pour l’enjeu, il faudra repasser ce dimanche après-midi au Stade Aït Ahmed. Invaincue depuis le début des éliminatoires de la CAN 2025, l’Algérie a décroché son ticket depuis la dernière trêve d’octobre. Ce rassemblement de novembre permet simplement à Petkovic de souder un peu plus son groupe en vue de l’échéance continentale. Toutefois, les Fennecs aimeraient bien terminer sur une bonne note ces phases de qualification. Tenus en échec par la Guinée équatoriale mercredi, ils affrontent à la maison le Libéria, déjà éliminé de son côté. On l’a dit, l’enjeu sera donc de savoir si la sélection algérienne va terminer avec aucune défaite au compteur ou non.

Pour cet ultime rendez-vous, pas mal de changements dans le onze de départ algérien et un turnover effectué par le sélectionneur suisse. Saïd Benrahma en fait les frais puisque le seul joueur de l’OL concerné par un match international ce dimanche va débuter sur le banc. Il prendra place aux côtés de l’ancien Lyonnais Yassine Benzia, qu’il retrouvera prochainement en Ligue Europa à l’occasion du déplacement lyonnais en Azerbaïdjan.