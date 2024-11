OL : premier match sans saveur pour Benrahma et l'Algérie

Opposée à la Guinée Équatoriale, l'Algérie de Saïd Benrahma n'a pas réussi à l'emporter. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge.

Les deux formations n'avaient plus rien à jouer dans ces qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations, et cela s'est vu. En début d'après-midi ce jeudi, l'Algérie, avec Saïd Benrahma dans le 11 de départ, se déplaçait en Guinée Équatoriale. Il s'agissait de la cinquième journée des éliminatoires à la CAN (en décembre 2025 et janvier 2026), et les deux pays étaient déjà assurés d'y prendre part.

76 minutes pour Benrahma

Aucun enjeu donc à cette partie, et celle-ci fut globalement assez terne en occasions (deux frappes cadrées de chaque côté). Les Fennecs ont tout de même peiné offensivement, avec seulement trois tirs recensés. Un match assez neutre, à l'image de la performance du Lyonnais, titulaire dans un rôle de numéro 10. Il a disputé 76 minutes, avant d'être remplacé par Amine Gouiri pour la fin de la rencontre.

Pas grand-chose à signaler donc pour les hommes de Vladimir Petković. On retiendra tout de même qu'avec ce point récolté à l'extérieur, les Algériens sont assurés de terminer premier du groupe. Ils possèdent treize unités, soit cinq de plus que leur adversaire du jour. Il le reste une ultime rencontre à jouer, ce sera le dimanche 17 novembre face au Togo.