Ligue des champions : l'OL féminin qualifié au prochain match si...

Wendie Renard après son but lors de Wolfsburg – OL (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)

Avec leur victoire face à la Roma mercredi, les Fenottes pourraient se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions dès le 4e match.

Après trois succès, dont deux à l'extérieur chez les meilleures équipes du groupe, il faudrait un effondrement improbable pour que l'OL féminin ne voit pas les quarts de finale de la Ligue des champions. Au bout de trois journées, soit à mi-chemin dans cette phase de poules, les joueuses de Joe Montemurro comptent neuf points, trois de plus que le second, l'AS Roma, qu'elles ont dominé aisément mercredi en Italie (0-3).

Seules en tête, les Rhodaniennes réalisent un parcours jusqu'ici parfait avec huit buts marqués pour aucun encaissé. La cerise sur le gâteau serait qu'elles se qualifient dès la partie suivante. Ce sera le mercredi 20 novembre, à Décines, contre le champion italien en 2023 et 2024. En cas de victoire, l'Olympique lyonnais validera son billet pour la phase à élimination directe de la coupe d'Europe.

Une victoire synonyme de qualification

Avec douze unités, il aurait six longueurs d'avance sur son poursuivant. Les coéquipières de Wendie Renard seraient alors assurées d'aller plus loin dans la compétition. Elles ne pourraient pas être rattrapées par les Romaines et les Turques. Seules les filles de Wolfsburg, en gagnant toutes leurs rencontres, pourraient éventuellement les dépasser. L'OL sait ce qu'il doit faire dans une semaine.

Ligue des champions : l'OL qualifié si...