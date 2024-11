Globalement satisfait par la large victoire ramenée d'Italie, Joe Montemurro a confié que l'ouverture du score de l'OL avait joué un rôle clé dans ce succès contre la Roma (0-3).

L'OL féminin poursuit son petit bonhomme de chemin en Ligue des champions. Mercredi, il a battu le double champion d'Italie en titre, l'AS Roma, 3 à 0 à l'extérieur. Après trois journées, le groupe de Joe Montemurro compte neuf point, pour huit buts marqués et aucun encaissé. Une première moitié de phase de groupes parfaitement négociée jusqu'à présent.

Même contre un adversaire de bon calibre, qui avait battu Wolfsburg un peu plus tôt dans la compétition, les Fenottes n'ont absolument pas tremblé dans la capitale italienne. "Je pense que l'ouverture du score était clé. On avait eu plusieurs occasions avant et il faut réussir à les concrétiser. C'est difficile de venir jouer ici, et donc ça nous a enlevé une certaine pression, a admis l'entraîneur australien. Ne pas encaisser de but est important. On ne se concentre pas seulement sur l'aspect défensif, mais aussi sur notre capacité à récupérer le ballon."

"Ce qui est important, c'est que toutes les joueuses contribuent"

L'ancien coach de la Juventus Turin se montrait globalement satisfait de la prestation de ses troupes. "Mon travail, c'est de diriger l'effectif pour qu'il fasse une bonne performance collective et qu'on gagne le match, ce qu'on a fait ce (mercredi) soir. Ce qui est important pour moi, c'est que toutes les joueuses contribuent car c'est une équipe et c'est ce qu'on veut voir", a-t-il appuyé.

Malgré ce bilan parfait pour l'instant, l'Olympique lyonnais ne peut pas se relâcher. Il doit assurer la première place de la poule, et cela passera par une autre solide copie à rendre mercredi 20 novembre face à ces mêmes Romaines. "Il nous manque encore des points pour mathématiquement nous qualifier pour les quarts de finale, a rappelé Montemurro. On va donc se concentrer sur le prochain gros rendez-vous de la semaine prochaine, que l'on attend avec impatience. La Roma viendra avec l'intention de ramener quelque chose de Lyon, ça sera une rencontre difficile. On doit continuer ainsi."

"Melchie nous apporte énormément"

Avant de conclure par un petit mot sur l'héroïne de la soirée. Avec son doublé, dont une deuxième réalisation extraordinaire du milieu du terrain, Melchie Dumornay a plus que contribué à cet excellent résultat. "Melchie est une joueuse avec laquelle j'aime beaucoup travailler, a-t-il affirmé. Elle ne cesse de grandir. En dehors de ses buts, elle nous apporte tellement." Il est vrai que pour une milieu de terrain repositionnée attaquante, ses statistiques sont assez éloquentes. L'Haïtienne affiche un total de sept réalisations en neuf apparitions. Elle est tout simplement la meilleure buteuse du club à ce stade de l'exercice.