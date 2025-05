Anciens coéquipiers, Rayan Cherki et Amine Gouiri auraient pu se retrouver en sélection. Mais finalement, le milieu offensif évoluera en équipe de France, quand le Marseillais porte les couleurs algériennes.

Ensemble, ils ont disputé une grosse vingtaine de rencontres entre la réserve lyonnaise, l'équipe première et les Espoirs. Rayan Cherki et Amine Gouiri ont parcouru un bout de chemin tous les deux, de la formation à l'OL jusqu'au niveau professionnel. Mais depuis 2020, leur carrière a pris des chemins différents, l'un étant resté au club, tandis que le second est déjà passé par Nice, Rennes et Marseille.

S'ils ont trois ans d'écart, les deux footballeurs ont en commun d'avoir été formés à l'académie rhodanienne. Mais ils auraient pu partager autre chose. En effet, l'avant-centre est déjà bien installé en sélection avec l'Algérie. Une nation que le meneur de jeu, dernier meilleur passeur de Ligue 1, aurait pu rejoindre. Mais mercredi, Cherki a reçu sa première convocation en équipe de France A.

"On a des joueurs de qualité"

Au contraire de Gouiri, le milieu offensif devrait donc poursuivre sous le maillot bleu après les U23. Une décision commentée par le Marseillais dans les colonnes de L'Équipe. "C'est son choix. Il pouvait venir avec nous, mais c'est comme ça. Je le connais très bien, j'aurais été heureux de l'accueillir en sélection, mais on a des joueurs de qualité pour atteindre des objectifs élevés", a-t-il rappelé. Chez les Fennecs, rappelons que deux autres anciens Lyonnais aux racines françaises, Houssem Aouar et Yassine Benzia, font également partie du groupe.