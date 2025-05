Rayan Cherki buteur lors d’OL – Olympiakos (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après avoir terminé la saison de Ligue Europa en tête du classement des passeurs, Rayan Cherki a été nommé meilleur jeune joueur de la compétition. Le meneur de jeu de l’OL figure également dans le onze type.

En cette fin de saison 2024-2025, Rayan Cherki ne cesse d’être honoré pour ses rendements au cours du dernier exercice. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa, le numéro 18 de l’OL a raflé la mise. Meilleur passeur du championnat, présent dans le onze type lors des trophées UNFP, meilleur passeur de C3... Jeudi encore, c’est une nouvelle récompense qui est venue mettre un peu plus en lumière les performances du nouvel international français. Lors de la campagne européenne rhodanienne, le meneur de jeu s’est distingué tout au long de la compétition.

Buteur face à l’Olympiakos lors de la première journée (2-0), après la déroute face à Marseille (2-3), trois fois décisif face à Francfort (3-2), buteur à Old Trafford (5-4)… Chaque match a été l’occasion pour Rayan Cherki d’éblouir la scène européenne. De quoi permettre au joueur de 21 ans d’être nommé meilleur jeune joueur. Ses statistiques (4 buts, 8 passes décisives) en ont d'ailleurs fait l’élément le plus décisif de Ligue Europa cette saison. Un argument qui a évidemment joué.

Seulement 2 quarts de finalistes dans le onze type

Mais alors que Tottenham a été sacré cette saison face à Manchester United en finale, le onze type de la compétition a également été dévoilé. Parmi l’ensemble des joueurs, 9 d’entre eux disputaient les demi-finales. Seuls deux éléments se sont arrêtés en quart de finale. Le défenseur central de Francfort Robin Koch... Et le meneur de jeu de l’OL Rayan Cherki.

Une belle distinction donc pour celui qui accompagne, en attaque, Nico Williams (Athletic Bilbao) et Dominic Solanke (Tottenham). Et qui pourra franchir un nouveau palier dans sa jeune carrière d'ici à quelques jours. En effet, Rayan Cherki est attendu le vendredi 30 mai à Clairefontaine pour préparer le Final Four de la Ligue des Nations avec l’équipe de France A.