Obligée de faire l'impasse sur une majeure partie de la saison, Inès Benyahia va pouvoir retrouver le sourire. La jeune milieu a été conviée au rassemblement des U23 de l'équipe de France féminine, malgré son faible temps de jeu avec l'OL Lyonnes.

Dans la saison compliquée collectivement de l'OL Lyonnes, elle a été l'une des bonnes nouvelles de ces derniers mois. Sur le flanc depuis le stage de préparation à Tignes en début de saison, Inès Benyahia est passée par plusieurs moments de galère, mais a finalement réussi à se sortir du tunnel lié à sa commotion cérébrale. Obligée de faire l'impasse sur tous les matchs et entraînements lyonnais jusqu'à la mi-mars, la milieu avait fait son retour pour le derby à Geoffroy-Guichard. Un retour marqué par une passe décisive, mais Joe Montemurro a préféré ne pas prendre de risques, surtout avec la concurrence présente. Seulement trois apparitions et 117 minutes jouées sur la fin d'exercice, mais l'essentiel était ailleurs pour l'ancienne meilleure jeune de Première Ligue en 2023-2024.

La France tenante du titre de la Sud Ladies Cup

Malgré ce temps de jeu famélique, Inès Benyahia a eu une belle surprise jeudi en milieu d'après-midi. Après avoir goûté aux Bleues lors de sa belle période au Havre, la native de Sète va pouvoir retrouver l'odeur de Clairefontaine dans les jours à venir. Non pas avec le groupe de Laurent Bonadei mais celui de Fabien Lefèvre chez les U23. La milieu de l'OL Lyonnes disputera la Sud Ladies Cup à Avignon aux côtés de Vicki Becho et Kysha Sylla, prêtée par le club lyonnais au Washington Spirit de Michele Kang. Les Bleuettes affronteront la Tchéquie le 28 mai, puis le Maroc (30 mai) et le Japon (3 juin).