Wendie Renard et Eugénie Le Sommer (OL) (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

Cadres de l'équipe de France, Eugénie Le Sommer et Wendie Renard n'ont pas été retenues pour les matchs de Ligue des Nations et de l'Euro. Un choix fort de Laurent Bonadei.

La nouvelle avait déjà fuité depuis quelques heures, mais il fallait encore qu'elle soit officielle. Ce jeudi à 14h, Laurent Bonadei a donc annoncé que Wendie Renard et Eugénie Le Sommer n'étaient pas conviées aux deux matchs de Ligue des nations des Bleues. Par ricochet, ces absences les privent également de l'Euro 2025 qui va se tenir cet été en Suisse. Un vrai coup de massue pour la capitaine et la vice-capitaine de l'équipe de France, qui ne s'y attendaient vraiment pas.

L'annonce de leur non-sélection n'a été faite que mardi, comme l'a déclaré le sélectionneur, ce jeudi en conférence de presse. "Par rapport au timing, j'ai toujours dit que personne n'était indispensable. La question était de quand l'annoncer. Je les ai appelées en amont de cette conférence. J'avais défini un timing pour qu'elles ne soient pas perturbées sur la fin de saison. Le calendrier de l'OL a fait que mardi soir était le meilleur moment pour leur annoncer."

"Ce n'est pas une question d'âge ou de niveau"

Il y a forcément eu de la déception chez les deux joueuses de l'OL Lyonnes qui plaçaient de grands espoirs dans cette compétition et ainsi avoir la possibilité de peut-être décrocher enfin quelque chose avec les Bleues. Peine perdue pour ce qui ressemble à une fin de carrière internationale forcée puisque Laurent Bonadei est encore en poste pour encore quelques années. "C'est des choix forts, mais c'est une décision que j'ai prise avec beaucoup de réflexion. Des choix très difficiles à faire et surtout à annoncer. Ce sont des joueuses emblématiques des Bleues. Il faut les assumer. Ce n'est pas sur un coup de tête ou un coup de folie. Je souhaite pour cette équipe des résultats différents et donc j'ai fait des choix différents."

Le sélectionneur a d'ailleurs réfuté l'idée selon laquelle ces choix étaient "une question de blessure, de niveau ou d'âge. On le voit avec Majri qui est sélectionnée et qui a fait une bonne saison à l'OL malgré un rôle difficile. Ce n'est pas une décision contre les joueuses non retenues, mais bien pour l'avenir."