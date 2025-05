Rayan Cherki buteur lors d’OL – Manchester United (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Après avoir remporté le trophée de meilleur dribbleur et terminé premier du classement des passeurs en Ligue 1 avec l’OL, Rayan Cherki s’est offert une place en tête des joueurs les plus décisifs en Ligue Europa cette saison.

Cette saison, Rayan Cherki aura définitivement été le joueur le plus impactant à l’OL. Avec ses 12 buts et ses 20 passes décisives en 44 matchs, le milieu offensif lyonnais a su se distinguer par sa régularité et son efficacité. Mêlées à ses qualités techniques, ces deux nouvelles caractéristiques ont permis au néo-international français de figurer parmi les onze meilleurs joueurs de Ligue 1 lors des trophées UNFP.

Mais outre le championnat, la Ligue Europa a aussi été un moyen pour Rayan Cherki de jouer les premiers rôles sur la scène européenne. Malgré une élimination en quart de finale face à Manchester United (7-6 sur la double confrontation), cela n’a pas empêché au Rhodanien d’être le joueur le plus décisif de C3 cette saison (12). Et ce, devant Bruno Fernandes (7 buts et 4 passes décisives), qui avait l’occasion de prendre la tête en finale de la compétition.

Un nouveau record de précocité qui tombe

Les 4 buts et 8 passes décisives du numéro 18 lyonnais ont donc finalement été suffisants. Mais au-delà de la performance, c’est un nouveau record de précocité que Rayan Cherki a décroché. Il est en effet devenu le premier joueur de 21 ans ou moins à être le plus décisif lors d’une saison en Ligue Europa. Mieux que cela. Il est le premier joueur de l’OL à avoir réalisé la prouesse de prendre seul la tête du classement des passeurs à l’issue d’une saison de coupe d’Europe majeure au 21ᵉ siècle. De quoi partir de son club de cœur sur une énième note positive.