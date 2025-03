Double passeur décisif contre le FCSB, Rayan Cherki est le premier joueur à réaliser huit passes décisives en une édition de Ligue Europa sur les vingt dernières années.

Lors du match retour face au FCSB, l'Olympique lyonnais a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa (4-0, 7-1 au cumul des scores). Jeudi soir, les Lyonnais ont brillé en double : Mikautadze a signé un doublé (14e,47e) et deux passes décisives pour Nuamah (37e,88e). Rayan Cherki a également délivré deux passes décisives pour l'attaquant géorgien. Cette nouvelle belle performance porte le total de passes décisives de l'international Espoirs à huit depuis le début de la saison en Ligue Europa, un record historique.

Sept joueurs battus avec ce record de passes décisives

Avec ce record, le Français surpasse le précédent qui était de sept passes décisives. Ils étaient d'ailleurs sept à avoir atteint ce total sur les deux dernières décennies. En 2018-2019, Igor Stasevich (BATE Borisov) et Willian (Chelsea) ont partagé ce record. Un an plus tôt, c’était Dimitri Payet, alors joueur de l'Olympique de Marseille, qui s'était illustré avec un total identique. Lors de la saison 2011-2012, Diego (Atlético de Madrid) avait brillé avec sept offrandes, tout comme Daniel Carvalho en 2004-2005 avec le CSKA Moscou. La saison 2002-2003 avait aussi été marquée par les performances de Marcelinho (Herta BSC) et Deco (FC Porto), qui avaient atteint ce même seuil.

Une régularité impressionnante

Au-delà de cette marque historique, Rayan Cherki n'en finit plus de se montrer décisif ces dernières semaines. Est-ce que l'arrivée de Paulo Fonseca l'a encore plus libéré ? Difficile à savoir, car Pierre Sage lui avait donné beaucoup de responsabilités, mais l'ancien de l'AS Saint-Priest est sur un petit nuage en ce moment. Trois buts et dix passes sous la coupe de l'entraîneur portugais. De quoi attirer les regards en vue de cet été. Mais avec de voir si loin, l'OL espère voir son joueur offensif poursuivre sur sa lancée et être un vrai danger contre Manchester United les 10 et 17 avril prochains.