Enzo Molebe (OL) convoqué avec l’Équipe de France U18

Enzo Molebe a été sélectionné par Lionel Rouxel, sélectionneur de l'équipe de France U17, pour participer au 42e édition du tournoi de Porto.

Arrivé à l'âge de quatorze ans à l'Olympique lyonnais, Enzo Molebe est un des grands talents de l'académie lyonnaise. Pour sa première année dans le monde professionnel, l’international français U18 (5 sélections, 1 but) n'a pas beaucoup joué avec les pros de l'OL. En dehors de Qarabag en Ligue Europa et de son entrée express face à l’Entente Feignies-Aulnoye en Coupe de France, le Lyonnais n'a disputé aucun match. Cependant, Enzo Molebe a eu plus de temps de jeu en réserve sous les ordres de Gueïda Fofana. Avec un but et deux passes décisives en sept matchs, l'ancien du Paris FC est récompensé avec une nouvelle convocation en équipe de France U18.

3 matchs contre le Portugal, l'Angleterre et la République tchèque

Il participera à l'édition 2025 du tournoi de Porto. Les 22 Français convoqués entameront la compétition face au Portugal, pays hôte, le 20 mars. Ils enchaîneront ensuite avec un choc contre l’Angleterre le 22 mars. Enfin, ils concluront leur tournoi face à la République tchèque le 25 mars. Cette convocation représente une belle opportunité pour Enzo Molebe de s’illustrer sur la scène internationale sous les couleurs tricolores.

Le programme de l'équipe de France U18

Portugal – France, jeudi 20 mars, 18h, Paços de Ferreira, Estadio Capital do Movel

France - Angleterre, samedi 22 mars, 13h , Freamunde, Estadio Sport Clube

République tchèque – France, mardi 25 mars, 12h , Rebordosa, Complexo Deportivo Azevido