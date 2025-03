OL Académie : le programme du week-end

La réserve de l’OL face à Middlesbrough en Premier League International Cup (Photo by MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Ce week-end du 15 et 16 mars sera très chargé pour l'académie de l'OL. Au programme, deux déplacements et trois réceptions attendent les différentes équipes lyonnaises.

Du côté de Décines, trois rencontres sont prévues. Premièrement, la réserve masculine de l'OL accueillera le Chambéry Savoie Football ce samedi 15 mars à 18 h. Après trois déceptions en championnat (défaite 1-2 contre l'ASSE et deux matchs nuls 1-1 contre Clermont et Espaly), les hommes de Gueïda Fofana ont parfaitement réagi en s'imposant 3-0 face au Valencia CF en quarts de finale de la PLIC. Quatrièmes de la poule I de National 3, ils devront gagner contre Chambéry (12e) pour rester au contact des trois premiers.

Une victoire impérative pour les U19 féminines ?

Après un beau succès face à Dijon il y a deux semaines (2-1), les U19 féminines de l'OL reçoivent l'OM ce dimanche 16 mars (15h). Classées troisièmes du championnat, les Fenottes ont 4 points de retard sur le MHSC, deuxième, et six sur les féminines du PSG, premières. Les coéquipières de Camille Marmillot devront profiter de l'affrontement entre le MHSC et le PSG pour récupérer des points. De ce fait, la victoire lors de cet Olympico est presque obligatoire.

En raison de la défaite contre Albi Marssac (1-0), la réserve féminine coachée par Julien Perney a perdu sa première place au championnat. Avec la réception de Montauban (9ᵉ) ce dimanche (13h), les Lyonnaises doivent impérativement s'imposer pour mettre la pression au GF38, premier du championnat.

Les U17 plus que jamais dans la course aux play-offs

Suite à une magnifique victoire à domicile contre Bobigny (5-1), les joueurs de Samy Saci (8es) se déplacent ce dimanche au Stade des Frères Déjerine pour affronter le Paris FC (10e). Ayant plus ou moins assuré leur maintien dans ce championnat national, les Lyonnais n'ont plus grand-chose à jouer dans cette fin de saison, si ce n'est de finir de la meilleure des façons possibles. Chez les U17, l'objectif est bien différent, avec les play-offs plus que jamais en ligne de mire.

Le week-end dernier, les hommes d'Amaury Barlet ont réussi à prendre le meilleur sur le SC Air Bel (2-1). Ils ont ainsi profité des différents résultats sur les autres terrains. Ex aequo avec l'AS Monaco à la deuxième place, les Lyonnais doivent impérativement s'imposer pour mener la course des play-offs. Aucun faux pas ne doit désormais ternir la fin de saison des coéquipiers de Kenan Doganay, et ce, dès dimanche sur le terrain de l'Olympique Valence. Le match débutera à 11 h.

Le programme du week-end de l’académie :

Réserve masculine : OL - Chambéry Savoie Football, samedi 15 mars, 18 h

U19 F : OL - OM , dimanche 16 mars, 15 h

Réserve féminine : OL - Montauban , dimanche 16 mars, 13 h

U19 masculin : Paris FC - OL, dimanche 16 mars, 15 h

U17 masculin : Olympique de Valence - OL, dimanche 16 mars, 11 h