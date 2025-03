L’OL féminin retrouve Reims, en pensant un peu au Bayern

Ce vendredi (21h), l’OL féminin retrouve le championnat après un week-end sans match. Face à Reims, les Fenottes ne veulent pas trop penser au Bayern Munich, mais ne peuvent éluder le rendez-vous de Ligue des champions mardi prochain.

Avec seulement quatre matchs sur les deux derniers mois, l’OL féminin a appris à vivre avec un rythme saccadé, la faute à l’élimination précoce en Coupe de France. C’était il y a deux mois à Reims. Ce revers aux tirs au but a été la première pierre dans la chaussure de Joe Montemurro depuis son arrivée en juillet dernier. Cela a clairement fait tâche dans le début de parcours quasi parfait de l’entraîneur australien. Seulement, au moment de retrouver Reims ce vendredi (21h) à Décines, il ne veut pas y voir une revanche de ce match de Coupe. "On a revu ce match, ce qu’on n’a pas bien fait ce jour-là. Pour autant, je ne parle jamais de revanche, c’est n’est pas un terme que j’utilise. On prépare ce match comme un match important dans le championnat pour poursuivre notre route."

"Il y aura un peu de rotation"

L’importance de ce match reste pourtant limitée en Première Ligue. Avec huit points d’avance sur le PSG, les Fenottes ont déjà assuré leur présence en play-offs et devraient valider leur première place le week-end prochain. Difficile donc de ne pas se projeter déjà sur le Bayern Munich, mardi prochain. Car plus que Reims, la double confrontation contre le club munichois représente le vrai tournant de la saison lyonnaise. Là encore, Joe Montemurro a préféré ne pas mettre la charrue avant les bœufs, "se concentrant d’abord sur Reims."

Mais qu’il le veuille ou non, la perspective de la Ligue des champions va forcément influer sur ses choix. Avec des nombreuses joueuses laissées au repos, l’Australien a avoué qu’il "faudra être intelligent, il y aura un petit peu de rotations durant cette période" du printemps qui s’annonce intense. Un turnover qui devrait commencer dès ce vendredi.