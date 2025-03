En position favorable après le match aller, l'OL n'a pas déjoué ce jeudi soir contre le FCSB (4-0). Grâce à deux buts en première mi-temps, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont assuré la qualification pour les quarts de Ligue Europa.

Trois ans après sa dernière participation à une campagne européenne, l'OL sera de nouveau au rendez-vous des quarts de finale de Ligue Europa. Sevrés de coupes d'Europe lors des deux dernières saisons, les supporters lyonnais se remettent à rêver d'une épopée européenne. Le chemin jusqu'à Bilbao et la finale est encore loin, mais comme souvent sur la scène du Vieux Continent, l'OL fait honneur à sa réputation de pourvoyeur de points à l'indice UEFA. En position plus que favorable après le match aller à Bucarest, les joueurs de Paulo Fonseca n'ont pas été touchés par le syndrome de la suffisance ce jeudi soir à Décines contre le FCSB (4-0). Après une mi-temps, les Lyonnais avaient tué le peu de suspense qu'il pouvait rester dans ce huitième retour de Ligue Europa.

Le trio Mikautadze - Cherki - Nuamah en forme

Si Fonseca ne souhaitait pas prendre à la légère cette manche retour, l'entraîneur portugais avait malgré tout profité de l'avance de deux buts acquis à Bucarest pour faire tourner. La ligne offensive avait été complètement repensée par rapport au déplacement à Nice, dimanche, avec le trio Nuamah - Mikautadze - Cherki aligné d'entrée ce jeudi. La formule a été gagnante puisque les trois offensifs se sont montrés décisifs dans cette rencontre, et ont surtout empêché la formation de Bucarest d'avoir le moindre espoir. Lancé par Cherki, Mikautadze s'en est allé ouvrir le score comme un grand en éliminant trois défenseurs. S'il n'a pas toujours eu la bonne intuition sur ses remises, le Géorgien s'est quand même mué en passeur pour le break de Nuamah à la 36e minute.

Fonseca a pu gérer les cartons jaunes

Il a d'ailleurs été le grand artiste de ce large succès lyonnais. À peine le retour des vestiaires sifflé par Monsieur Taylor, le numéro 69 a fructifié un très gros travail de percussion de Cherki pour le 3-0. La messe dite depuis longtemps, cela a permis à Paulo Fonseca de faire tourner. Sous la menace d'une suspension, Niakhaté a laissé sa place à Caleta-Car dès la pause quand Tolisso a vu Matic le remplacer à la 50e minute.

Si le FCSB avait posé de vrais problèmes à l'aller, la formation roumaine n'a clairement pas existé ce jeudi soir. Pour une fois, Lucas Perri a passé une soirée tranquille, sans grosse parade à faire. Quelque chose nous dit que le portier brésilien ne s'en plaindra pas, pas plus que son coach. Dans un deuxième acte tout en contrôle et presque endormissant, l'OL n'a pas eu de sueurs froides et a enfoncé le clou, s'il le fallait encore, avec un contre mené par Thiago Almada et conclu par Nuamah, pour le doublé (4-0, 88e). Une belle soirée pour les Lyonnais qui joueront un quart de finale les jeudis 10 et 17 avril.