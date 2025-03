En quarts de Ligue Europa, l’OL affrontera Manchester United

Rasmus Hojlund (Manchester United) retenu par Igor Zubeldia (Real Sociedad) (Jose Breton / NurPhoto via AFP)

Facile vainqueur du FCSB, l’OL attendait de savoir quel serait son adversaire au tour suivant. Après le nul à l’aller (1-1), Manchester United a pris le meilleur sur la Real Sociedad à Old Trafford.

C’est une opposition qui rappellera bien des souvenirs aux supporters de l’OL le mois prochain. En effet, pour les quarts de finale de Ligue Europa, la formation de Paulo Fonseca retrouvera Manchester United pour une place dans le dernier carré de la compétition européenne. Si les coéquipiers de Georges Mikautadze n’ont fait qu’une bouchée du FCSB ce jeudi à Décines, les Red Devils ont dû bien plus s’employer pour venir à bout de la Real Sociedad. Après le nul au Pays Basque, tout s’est réglé sur une affaire de penalty mais pas à l’issue du temps réglementaire.

Un déplacement à Old Trafford trois jours avant le derby

Après l’ouverture du score d’Oyarzabal suite à une faute de De Ligt dans la surface, Manchester s’en est remis à deux réalisations de Bruno Fernandes dans cet exercice (16e, 50e). Si Manchester United n’est plus l’ogre du début des années 2000 quand les deux formations s’affrontaient en Ligue des champions, celle reste une affiche rêvée pour se mesurer à un très grand d’Europe. Le quart de finale aller se jouera au Parc OL le jeudi 10 avril tandis que l’OL tentera d’aller arracher sa qualification à Old Trafford le 17 du même mois, trois jours avant le derby contre l’AS Saint-Etienne. Un programme alléchant en perspective.