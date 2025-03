Les joueurs de l’OL réagissent au quart contre Manchester United

Ce jeudi soir, il y avait la qualification pour l’OL contre le FCSB (4-0). Mais le principal enseignement reste que Manchester United se mettra en travers de la route lyonnaise en quarts de finale.

Nicolas Puydebois va pouvoir sortir la boite à souvenirs dans les prochaines semaines. En 2004, notre consultant était dans le but de l’OL pour un match de Ligue des champions à Old Trafford. Vingt-et-un ans plus tard, il sera sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" pour débriefer la double confrontation entre le club lyonnais et Manchester United. Car oui, en disposant facilement du FCSB (4-0), la formation rhodanienne a rapidement validé son billet pour les quarts de finale de Ligue Europa, jeudi soir. Plus que la démonstration des joueurs de Paulo Fonseca, les supporters attendaient surtout de savoir qui de Manchester United ou la Real Sociedad allait se mettre en travers du chemin.

Dans le Temple des Rêves, les Red Devils ont assuré la qualification en fin de match (4-1). Il y aura donc une affiche rêvée pour les fans, mais aussi pour les joueurs de l’OL. "On joue pour avoir ce type de rencontres et de clubs. Manchester United est l’un des meilleurs clubs de l’histoire, mais on n’ira pas à Old Trafford pour faire des vidéos, mais pour se qualifier, a d’emblée annoncé Moussa Niakhaté. On a démontré depuis le début de la saison qu’on peut leur poser des problèmes."

Ne pas oublier la Ligue 1 d'ici là

Le 10 avril prochain à Décines, puis le 17 à Old Trafford, l’OL cherchera à assurer sa place dans le dernier carré de cette Ligue Europa qui "est un objectif" pour le défenseur sénégalais. Toutefois, malgré le prestige de l’affiche, les Lyonnais ne voulaient pas se projeter aussi loin. "Ce seront des gros matchs. On est des compétiteurs, on aime ce genre de match. Mais il y a aussi d’autres matchs de Ligue 1 qui sont aussi primordiaux pour remonter au classement", a avoué Jordan Veretout après la victoire contre le FCSB. La première de ces étapes avant Manchester United se nomme Le Havre, dès dimanche (15h) à Décines.