En manque de réussite sous la fin du règne de Pierre Sage, l’OL redevient une machine à marquer avec Paulo Fonseca. Les quatre buts inscrits contre le FCSB confirment ce renouveau, avec des offensifs impliqués.

"Je l’ai un peu engueulé parce qu’il aurait dû mettre un triplé". Jeudi soir, après la victoire de l’OL contre le FCSB (4-0), Moussa Niakhaté était plutôt d’humeur taquine. Le large succès a forcément donné le sourire et permis ce genre de sortie, mais les mots de l’international sénégalais démontre aussi l’exigence qu’il peut régner ces derniers temps dans l’effectif lyonnais. Impliqué sur les quatre buts rhodaniens jeudi, Georges Mikautadze s’est donc vu remonter quelque peu les bretelles par son coéquipier. "Il marque deux buts et fait deux passes décisives ? J’irai peut-être m’excuser, souriait Niakhaté au moment de parler de la performance du Géorgien. Il a été très bien servi par Rayan (Cherki) qui fait deux passes décisives, Ernest (Nuamah) qui met un doublé, c’est vraiment la victoire de tout un groupe, de tout un club."

Plus de deux buts par match depuis un mois et demi

La démonstration offensive en Ligue Europa s’inscrit parfaitement dans le renouveau que vit l’OL ces dernières semaines. Depuis l’arrivée de Paulo Fonseca, il ne s’est pas passé un match sans que la formation rhodanienne ne trouve le chemin des filets à minimum deux reprises (23 buts en 8 matchs). Une série qui contraste avec la fin du règne de Pierre Sage où l’inefficacité offensive avait été pointée du doigt et expliquait en partie le coup de mou de janvier.

Marquer c’est bien, mais le faire en gagnant, c’est mieux et l’OL arrive à associer les deux avec une dynamique de quatre victoires de suite depuis jeudi soir. Les coéquipiers de Corentin Tolisso espèrent bien étendre cette série dimanche avec la venue du Havre à Décines. Qui sera chargé de faire trembler les filets normands ? Fonseca a la chance de pouvoir compter sur des offensifs qui sont plutôt en réussite actuellement.

Cherki intenable

Contre le FCSB, Alexandre Lacazette est resté gentiment au chaud pour ne pas prendre un carton inutile et a donc vu Mikautadze envoyer le message qu’il peut bien être son successeur dans les prochains mois. Tout n’est pas parfait chez le Géorgien avec certains choix approximatifs, mais Jordan Veretout préférait souligner "l’envie d’aller toujours vers l’avant" du numéro 69. Avec désormais 12 buts, Mikautadze a rejoint son capitaine et forcément cette "guerre" des statistiques ne peut qu’être bénéfique pour l’OL qui commence à retrouver des automatismes. "Je continue à dire que la meilleure façon de défendre c’est d’avoir le ballon, rappelait Fonseca avant le match de jeudi. L’équipe a beaucoup progressé avec le ballon et dans le contrôle du match. Et naturellement, nous nous créons beaucoup d’occasions et on a beaucoup de joueurs pour marquer."

Depuis un mois et demi, le danger peut en effet venir de partout à l’OL. Positionné dans un rôle de meneur, Corentin Tolisso a inscrit cinq buts de suite dans les débuts du coach portugais, cachant un peu le manque aperçu en janvier. Plus dans l’ombre depuis quelques matchs, le milieu a laissé à ses coéquipiers le soin de prendre la lumière. Avec un nom qui revient forcément : Rayan Cherki. Il n’a joué qu’un peu plus d’une heure face au score fleuve et à la qualification acquise, mais l’international Espoirs a eu le temps de s’offrir un nouveau doublé de passes.

La mutation de Nuamah

Un de plus comme si cela était devenu la norme sous Fonseca. Avec désormais 10 passes et 3 buts depuis l’arrivée du coach portugais, Cherki est sur une autre planète, même si cela n’a pas suffi à convaincre Didier Deschamps. Malick Fofana et Thiago Almada apportent des solutions différentes sur le terrain, mais la plus belle représentation de ce renouveau se nomme Ernest Nuamah. Incapable de mettre un pied devant l’autre ces derniers mois, le Ghanéen revit. Il reste encore souvent ce fameux poulet sans tête qui se complique la vie pour pas grand-chose, mais la relation avec ses partenaires de jeu va dans le bon sens.

On le voit complice avec Mikautadze sur les buts, tomber dans les bras de Cherki, dont la relation ne fut pas des plus chaudes ces derniers mois. Hasard ou coïncidence, cela correspond à une période où le Black Star se montre décisif. Un doublé jeudi contre le FCSB, quatre jours après la réalisation à Nice. "Tous les joueurs ont fait un bon match, mais c’est vrai que Mikautadze et Nuamah ont été décisifs. Tout le monde respecte l’identité de jeu et cela créé forcément des relations comme celle que l’on peut voir naître entre Ernest et Rayan." L’OL se remet à regarder de l’avant et c’est la méthode Fonseca qui commence petit à petit à faire son effet.