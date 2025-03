OL - FCSB (4-0) : le contrôle du match "a plu" à Fonseca

De retour sur le banc de l’OL pour ce match de Ligue Europa, Paulo Fonseca a apprécié le visage montré par son équipe. Que ce soit offensivement avec des attaquants qui marquent ou avec un deuxième clean-sheet de suite.

Il n’y a pas eu de match jeudi soir sur la pelouse du Parc OL. Face à une formation du FCSB bien plus timorée qu’au match aller, les joueurs de Paulo Fonseca ont déroulé pour s’offrir une qualification tranquille en quart de finale de Ligue Europa (4-0). Bien aidés par le but de Georges Mikautadze dès le quart d’heure de jeu, les Lyonnais ont rapidement tué le semblant de suspense qu’il pouvait encore y avoir dans cette double confrontation.

Le but du break d’Ernest Nuamah dix minutes avant la pause n’a rien arrangé aux affaires roumaines, mais a facilité la soirée de Fonseca. Avec plusieurs joueurs sous la menace, l’entraîneur portugais a fait des changements rapides, pour son plus grand plaisir. "J’ai sorti Moussa (Niakhaté) à la pause, car il était sous la menace d’une suspension en cas de nouveau carton jaune, comme Corentin Tolisso ou Alex Lacazette. Donc avec ce résultat, je pouvais faire ces changements. Et en plus, Moussa et Corentin ont joué tous les derniers matchs. Mais ce sont d’abord les cartons qui me préoccupaient."

"Important d'attirer l'adversaire pour créer l'espace"

Dans cette soirée où tout s’est déroulé comme espéré, Paulo Fonseca pouvait avoir le sourire. Pour cette parenthèse européenne qui lui a permis de retrouver le banc de l’OL avant d’être en tribunes dimanche (15h) contre Le Havre, le Portugais a vu le visage séduisant qu’il attendait de son équipe. Ce n’était que le FCSB en face, mais les Lyonnais n’ont pas déjoué, comme le score du match aller aurait pu le laisser craindre. "Je suis très content de la prestation des joueurs. Nous avons été très sérieux et ambitieux à chaque moment. Nous pouvons jouer comme ça. Notre jeu est un jeu d’attraction. C’est important d’attirer l’adversaire pour créer l’espace, créer ces connexions entre les joueurs. On a beaucoup travaillé ces phases. Je pense que les joueurs l’ont très bien appliqué. Tout m’a plu."

Si l’entraîneur est heureux, tout un club l’est également. Il faudra désormais enchaîner ces prestations et dès dimanche face au HAC pour continuer à croire à la Ligue des champions par la Ligue 1.