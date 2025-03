Georges Mikautadze buteur lors d’OL – FCSB (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Titularisé à la pointe de l’attaque, Georges Mikautadze a porté l’OL contre le FCSB. Auteur d’un doublé de buts et de passes, le Géorgien savourait cette soirée presque parfaite.

Il en est désormais à un but toutes les 133 minutes. Dans le duel à distance qu’il se livre avec Alexandre Lacazette depuis le début de la saison, Georges Mikautadze est revenu à hauteur de son capitaine en termes de buts marqués (12 chacun). Toutefois, au niveau de l’efficacité, le Géorgien garde une petite longueur d’avance sur le numéro 10, qui ne trouve le chemin des filets qu’une fois toutes les 167 minutes. Le mano a mano continue entre les deux buteurs et c’est l’OL qui en profite.

Pendant que Lacazette a passé le huitième retour sur le banc, Mikautadze a profité des 90 minutes qui lui ont été offertes pour se mettre en évidence contre le FCSB (4-0). Déjà passeur pour Tagliafico à l’aller, il a remis ça jeudi soir avec deux offrandes pour Ernest Nuamah à la 37e et 88e minute. "J’étais bien et je voulais aussi faire plaisir aux coéquipiers en faisant la passe." Ce n’est pas l’ailier ghanéen qui fera la fine bouche, bien que Georges Mikautadze aime avant tout marquer.

Un triplé lui tendait les bras

Cela tombe bien puisqu’en plus de son doublé de passes, le numéro 69 y ajouté deux réalisations. La première pour tuer le suspense du match au quart d’heure de jeu. La seconde dès le retour des vestiaires pour le 3-0. Il y avait de quoi avoir le sourire, même si le Géorgien n’est pas le plus expansif quand il s’agit de parler de lui. "J’ai bien aimé mes deux buts. Le premier m’a plu parce que j’élimine un premier défenseur, puis un deuxième et je marque du gauche. Le deuxième est pas mal aussi."

Sur le papier, cette soirée pourrait être parfaite, mais Georges Mikautadze concède qu’il aurait "pu faire mieux". Comment ? En inscrivant un triplé. De quoi se faire tirer les oreilles par Moussa Niakhaté. "Il m’a dit que j’aurais dû tirer sur la dernière occasion en première mi-temps. Je n’ai pas fait le bon choix et j’aurais pu faire mieux." De l’exigence même dans une large victoire, cela devrait plaire à Paulo Fonseca.