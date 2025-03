"La Coupe d’Europe est un vrai objectif", pour Niakhaté (OL)

Moussa Niakhaté (OL) face au Fenerbahçe (Photo by Serhat Cagdas / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Facile vainqueur du FCSB, l’OL progresse dans son parcours en Ligue Europa. Malgré la perspective de Manchester United en quarts de finale, Moussa Niakhaté ne s’interdit rien dans cette compétition.

Une victoire 4-0 malgré le résultat à l’aller. L’OL n’a pas déjoué contre le FBSC.

Moussa Niakhaté : On a fait le boulot. Avant le plaisir, on était très concentré, on était focus sur ce match. On savait très bien que si on mettait les ingrédients, il n’y avait que des bonnes choses qui pouvaient se passer. On s’est rendu le match facile.

Qu’avez-vous mis en place pour ne pas tomber dans l’excès de confiance ?

Avant le match, on s’est dit les choses pour rester concentré. Se dire à quel point cette compétition est importante pour nous, pour notre saison. Dès les premières minutes, on a vu tous les joueurs concernés. On l’a rendu simple.

"On commence à s'adapter de plus en plus au schéma du coach"

Que peut espérer l’OL dans cette Ligue Europa ?

La Coupe d’Europe est vraiment un objectif. Je crois qu’il a été dit de nombreuses fois cette saison. Une fois qu’on est en quarts de finale, il ne reste que huit équipes donc on est là pour forcément aller jusqu’au bout.

Manchester United sera un adversaire d’un autre calibre que le FCSB.

Plus on va avancer dans cette compétition, plus on va affronter de grandes équipes. On a notre manière de jouer et on ne va pas y déroger parce que c’est Manchester United. Il y a des joueurs d’expérience dans cet effectif qu'est l'OL.

On a vu un OL en maitrise. Comment l’expliquer ?

On est sur quatre victoires d’affilées. Le coach est là depuis plus d’un mois maintenant, on commence à s’adapter à son schéma de jeu que ce soit en séance ou avec la vidéo. Plus on pratique, plus ça se développe. Il faut rester concentré pour faire ce type de rencontre.