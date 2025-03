L’OL a fait "forte impression" à Charalambous (FCSB)

Incapable de contrarier l’OL pour le huitième retour de Ligue Europa, le FCSB a quitté la compétition sans regrets. Le club roumain était conscient qu’il évoluait un ton en dessous de la formation lyonnaise.

Que ce soit en tribune de presse ou dans le parcage visiteurs, nombreux étaient les Roumains à avoir fait le déplacement jusqu’à Décines, jeudi soir. Malgré le différentiel de deux buts entre l’OL et le FCSB, les supporters bucarestois espéraient certainement voir leur équipe faire l’exploit. Elias Charalambous aussi, mais le coach a rapidement compris que la "montagne était trop haute" à gravir.

En encaissant le premier but après seulement un quart d’heure de jeu, la formation roumaine a vite rendu les armes, étant loin du niveau affiché une semaine plus tôt à la maison. "Cela a été très difficile pour nous, on a joué un très bon adversaire, qui a mérité sa qualification. On voulait marquer un but, mais on a encaissé le premier, et on avait encore moins de chances de se qualifier. Quand tu perds un match, tu es toujours déçu bien sûr, mais on doit admettre que le match aujourd’hui était très dur, il faut être honnête. Je suis fier des joueurs."

"L'OL est capable de remporter cette Ligue Europa"

Conscient de l’écart qu’il existait entre l’OL et le FCSB, Elias Charalambous préférait retenir "le positif de ce parcours en Ligue Europa". Ce dernier se termine sur une large défaite (4-0), mais les Roumains n’ont pas de quoi rougir pour leur coach. La mission s’annonçait quasi impossible dès le tirage au sort des huitièmes et le visage montré par l’OL n’a que renforcé ce sentiment pour le Chypriote. "L'OL m'a vraiment fait forte impression dans sa manière de jouer, avec ses nombreux jeunes de grande qualité, très rapides et techniques. Je vois cette équipe capable d'aller très loin dans cette compétition. Et si elle l'emporte, on pourra dire qu'on se sera incliné contre le futur vainqueur (sourire)." Le chemin jusqu’à Bilbao reste malgré tout encore long.