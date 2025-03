OL - FCSB : Abner, Cherki et Mikautadze titulaires

Georges Mikautadze et Rayan Cherki lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

En passe de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa, l'OL doit malgré tout finir le travail ce jeudi soir contre le FCSB. Pour ce match retour, Abner, Jordan Veretout ou encore Georges Mikautadze intègrent le onze de départ.

Encore un dernier coup de collier pour s'offrir un nouveau quart de finale européen. Après la victoire 3-1 à Bucarest, l'OL est en position plus que favorable pour accéder au top 8 de la Ligue Europa. Il reste malgré tout à finir le travail à la maison ce jeudi soir pour espérer affronter la Real Sociedad ou Manchester United au tour suivant. Quatre-vingt-dix minutes à tenir contre le FCSB pour pouvoir la belle série du moment. Pour ce match retour, Paulo Fonseca a fait tourner, comme il l'avait sous-entendu mercredi en conférence de presse. Les entrées décisives à Nice profitent à certains pour retrouver une place de titulaire, comme Rayan Cherki.

En pleine réussite, du moins sur le plan statistique, le numéro 18 lyonnais va évoluer sur le côté gauche d'une attaque complètement remaniée. Exit Lacazette, Fofana et Almada et place à l'international Espoirs, Mikautadze et Nuamah. Au milieu, Matic va souffler un peu et laisse sa place à Veretout dans le double pivot. Enfin derrière, Ainsley Maitland-Niles et Abner remplacent Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico.

La composition de l'OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Veretout - Nuamah, Tolisso, Cherki - Mikautadze