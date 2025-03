Rayan Cherki et Johann Lepenant lors de France – Nouvelle-Zélande (Photo by LIOT Jean-Marie / KMSP / KMSP via AFP)

Pas convoqué avec l’équipe de France, Rayan Cherki rejoindra quand même Clairefontaine. Le joueur offensif de l’OL fait partie de la liste des Espoirs, au contraire de Saël Kumbedi.

Comme Corentin Tolisso, Rayan Cherki avait reçu une pré-convocation avec l’équipe de France pour les deux matchs de Ligue des Nations contre la Croatie. Néanmoins, malgré des statistiques à son avantage, le joueur offensif de l’OL partait de loin, dans un secteur assez fourni chez les Bleus. Finalement, Didier Deschamps a choisi de convoquer Désiré Doué, qu’il juge plus polyvalent, que Rayan Cherki pour cette trêve de mars. Pas de première convocation en Bleus pour le Lyonnais, mais une nouvelle présence avec les Espoirs. Dans le sillage de Deschamps, Gérald Baticle a, lui aussi, dévoilé la liste des Bleuets pour les deux amicaux contre l’Angleterre et la Slovaquie.

Kumbedi n'enchaîne pas

Dans ce groupe de 23, l’OL n’aura qu’un seul représentant. L’ancien adjoint lyonnais n’a pas convoqué Saël Kumbedi, en plus de Rayan Cherki. De retour en grâce depuis deux mois entre Rhône et Saône, le latéral aurait pu connaitre une deuxième convocation après celle de novembre. Il en avait profité pour vivre ses premières capes avec l’équipe de France Espoirs. Ce n’est pas le cas et il devrait logiquement être retenu avec les U20 français. Au rayon des anciens de l’OL dans cette liste des Espoirs, on retrouve notamment Castello Lukeba et Johann Lepenant.