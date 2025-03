La fermeture partielle du Virage Nord effective pour OL - Le Havre

Suite à la décision de la commission de discipline de fermer partiellement la tribune nord du Parc OL pour un match, l’OL a réussi à faire en sorte que cette fermeture se fasse contre Le Havre, ce dimanche, et non Lille.

Ces derniers temps, l’OL a souvent des échanges avec la LFP et notamment sa commission de discipline. Il y a eu le cas du coup de sang de Paulo Fonseca et sa longue suspension. Mercredi soir, ce fut au tour des différentes banderoles et chants à l’encontre de Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaïfi, lors des matchs contre le PSG et Brest. Ces incidents ont entraîné une amende de 10 000€ pour le club lyonnais, mais surtout la fermeture partielle du Virage Nord. Restait la question de savoir pour quel match cette fermeture aurait lieu.

Fermeture des bloc 001 à 005 et 101 à 106

Dans le règlement, la sanction étant effective au lundi 18 mars, le Virage Nord aurait dû être partiellement fermé pour le choc contre Lille, le week-end du 6 avril. Seulement, ce duel pour l’Europe reste un match important pour la fin de la saison et l’OL en était conscient. Il a rapidement demandé à la Ligue d’avoir cette sanction effective dès ce dimanche contre Le Havre. Le club lyonnais a réussi à avoir gain de cause puisqu’il a annoncé la fermeture des blocs 001 à 005 et 101 à 106 du Virage Nord pour la venue du HAC pour la 26e journée de Ligue 1 (15h) à Décines.