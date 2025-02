OL : Saël Kumbedi a attendu son heure

Peu utilisé en première partie de saison, Saël Kumbedi enchaîne à présent les titularisations. Le jeune défenseur profite à la fois des circonstances, tout en démontrant qu'il a progressé depuis ses débuts.

Le football fonctionne, comme le sport en général, par cycles. Un coup, vous voilà tout en haut, puis la semaine suivante, vous pouvez être descendu plus bas que terre. C'est un peu une caricature, mais ces montagnes russes, Saël Kumbedi les a expérimentées depuis août 2023.

Sous Laurent Blanc et Fabio Grosso, le latéral droit enchaîne les titularisations, au point de ne manquer que deux rencontres de Ligue 1 de la 1re à la 18e journée de la saison 2023-2024. Puis, arrive Pierre Sage. Remplaçant utilisé lors des trois premières affiches de championnat sous les ordres du Jurassien, il n'en jouera plus que huit jusqu'à l'éviction de ce dernier le 27 janvier 2025.

Hors du groupe à plusieurs reprises

Entre les deux, une longue période à regarder les parties depuis le banc, voire hors du groupe, en raison d'un effectif pléthorique et des choix de l'entraîneur. Mais depuis plusieurs semaines maintenant, depuis mi-janvier, le voilà revenu dans la course. Il est actuellement devant Ainsley Ainsley Maitland-Niles, et profite du recentrage de Clinton Mata. Cela lui a permis d'être pour la première fois de sa carrière titulaire cinq fois de suite en Ligue 1.

Et cela lui réussit assez bien, puisque ses prestations sont globalement très solides depuis son retour dans le 11. "Il est plutôt très bon offensivement et défensivement. On voit qu'il s’installe petit à petit à la place de Maitland-Niles, et il n’y a plus photo", abonde Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. Un constat posé également par Enzo Reale. "Il monte en puissance et commence à remporter ses duels défensifs. C’est un apport pour les offensives lyonnaises, car il prend beaucoup le couloir et l’attaquant adverse doit forcément défendre. Il faut qu’il continue sur cette lancée."

Trois clean-sheets pour l'OL sur ses six titularisations en 2025

Il est vrai que l'arrière-garde rhodanienne s'est longtemps cherchée. Toujours perfectible, elle semble avoir retrouvé une certaine stabilité dernièrement. Même si tout cela demandera bien évidemment de passer le test grandeur nature face au PSG dimanche. Sur les six matchs que l'international Espoirs français a démarré en 2025, l'OL a encaissé cinq buts, pour tout de même trois clean-sheets.

Un retour qui n'était pas forcément attendu, on parlait même d'un éventuel départ, à l'image de Mahamadou Diawara, prêté au Havre cet hiver. Mais à présent, le revoilà dans le jeu, et même plus que ça. "Ce qui était bien, c’est qu’il avait montré qu’il avait le potentiel pour être dans le groupe. C’est une chose sur laquelle il peut s’appuyer, détaille Jean-Marc Chanelet, ancien footballeur lyonnais de 2000 à 2003. Il n’a que 19 ans, mais déjà une expérience qui est intéressante puisqu’il a connu une réussite rapide et ensuite une petite baisse qui n’est pas forcément évidente. Il a travaillé son mental. Et je pense que s’il rejoue, c’est qu’il a montré à l'entraînement, qu’il avait le niveau pour."

Champion d'Europe U17 avec Mamadou Sarr en 2022, Saël Kumbedi a en effet très rapidement montré d'indéniables qualités, notamment offensives. Capable d'arpenter inlassablement son couloir, il sait se projeter pour apporter des solutions, sa pointe de vitesse étant un problème pour un défenseur sur le reculoir. Mais il lui restait encore des axes à améliorer, spécifiquement sur l'aspect défensif et sur sa faculté à faire preuve de maîtrise dans ses interventions.

Saël Kumbedi a progressé défensivement

Aujourd'hui, on voit qu'il a progressé sur le premier point, l'ancien Havrais étant bien plus solide, surtout dans le un contre un. Au sujet de la discipline aussi, on note du mieux, puisqu'il a écopé de "seulement" deux cartons jaunes sur les douze rencontres disputées cette saison. "Il n’a pas baissé les bras et il faut maintenant qu’il saisisse cette nouvelle opportunité. Je pense que cette épreuve a été difficile à vivre pour lui, mais ça lui a permis de se forger, insiste Jean-Marc Chanelet, double champion de France en 2002 et 2003. On a dû sûrement lui dire qu’il devait être plus rigoureux défensivement. Et j’imagine qu’il a travaillé cet aspect-là lorsqu’il ne jouait pas forcément."

S'il a sans doute connu des moments difficiles à regarder ses coéquipiers jouer sans qu'il ait sa chance, le footballeur de la génération 2005 n'en a pas moins conservé sa bonne humeur. Il a pris son mal en patience et se voit récompensé par cette bonne passe actuelle. "Je me sens bien. Le coach me fait confiance. Désormais, c'est à moi de le rendre sur le terrain. Je ne me repose pas sur ces lauriers, affirme le principal intéressé. Je vais continuer travailler et être sur mes gardes."

Clinton Mata, un exemple à suivre

La question du rôle de Clinton Mata dans cette évolution positive peut se poser. L'Angolais, élément le plus fiable de l'exercice 2024-2025 derrière du côté de l'OL, apporte probablement un plus par ses conseils et sa sérénité au jeune Saël Kumbedi. "S’ils sont alignés tous les deux, il y a forcément une connexion qui va se créer. Leur objectif est d’être en symbiose, rappelle Jean-Marc Chanelet, qui a effectué toute sa carrière à ce poste. Donc, j'imagine que Mata, grâce à son expérience, parvient à l'épauler afin qu'il effectue les bons déplacements."

Dans un entretien qu'il nous accordait en janvier 2024, le natif de Stains évoquait justement cette collaboration avec l'ancien du Club Bruges. "J’ai une bonne relation avec lui en dehors et sur le terrain. On parle avec Clinton, mais finalement plus d’autres choses que de foot", avouait-il.

Au cours de cette même interview, Saël Kumbedi se confiait sur son style de jeu. "Je suis un contre-attaquant donc j’aime bien prendre mon couloir, apporter des centres et être décisif, exposait-il. Mais je dois faire plus dans le match et la balle est dans mon camp pour répondre totalement aux attentes de l'entraîneur." Un an plus tard, il a su relever la tête après un passage compliqué sportivement. Une épreuve qui a certainement renforcé le latéral droit, qui semble en ressortir plus aguerri. Mais le chemin est encore long.