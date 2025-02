Ada Hegerberg pour son retour avec la Norvège (Photo by Stian Lysberg Solum / NTB / AFP) / Norway OUT

Ada Hegerberg succède à Maren Mjelde dans le rôle de la capitaine de la Norvège. Elle étrennera ce statut face à la France vendredi.

D'un côté, Wendie Renard, de l'autre Ada Hegerberg. Lors du duel entre la France et la Norvège vendredi, le fameux "toss", le tirage au sort avant le coup d'envoi, verra s'opposer deux Lyonnaises. Cela fait un moment que la première citée est capitaine des Bleues, quand l'attaquante étrennera ce nouveau statut à l'occasion de la confrontation comptant pour la Ligue des Nations.

La Fédération norvégienne a confirmé l'information mardi, l'avant-centre succédant à l'iconique Maren Mjelde. La défenseure était la patronne de cette formation nordique depuis presque dix ans. Du haut de ses 86 sélections, la Fenotte apparaissait comme légitime pour prendre la relève, ayant déjà porté le brassard à plusieurs reprises dans le passé.

"Je prends cette tâche très au sérieux"

Derrière elle, une nouvelle vice-capitaine Caroline Graham-Hansen. La sélectionneuse, Gemma Grainger, a précisé que ce renouvellement était en réflexion depuis septembre 2024. "Obtenir cette confiance de Gemma est un sentiment vraiment génial. Je prends donc cette tâche très au sérieux, a affirmé la joueuse rhodanienne. J’espère pouvoir assumer le rôle de moi-même, et je crois vraiment que tout le monde est sur le même chemin."

Après le déplacement en France le 21 février, la Norvège et Hegerberg recevront la Suisse le mardi 25. Une trêve internationale qui marque donc un autre tournant dans la carrière mouvementée de la buteuse avec son pays. Au-delà des blessures subies ces dernières années, on se souvient qu'elle avait fait une pause de cinq ans avec sa sélection, entre 2017 et 2022.