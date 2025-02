OL - PSG : un match classé à très hauts risques par les autorités

Clinton Mata face à Désiré Doué lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

La Division nationale de lutte contre le hooliganisme a noté 5 sur 5 le duel entre l'OL et le PSG. Cela signifie que la rencontre est considérée comme à très hauts risques.

Sans grande surprise, la préfecture du Rhône a depuis longtemps publié un arrêté pour interdire la venue des supporters parisiens à Décines le dimanche 23 février lors du match OL - PSG. Il faut dire que la Division nationale de lutte contre le hooliganisme évalue cette affiche à 5 sur 5 sur son échelle.

Cela signifie que les autorités considèrent ce choc de la 23e journée de Ligue 1 comme facteur potentiel de risques de débordements. Les antécédents d'affrontements entre les fans des deux clubs, ou impliquant au moins une des deux entités, sont malheureusement nombreux.

Un arrêté du ministère de l'Intérieur à venir

Le pic a été atteint au printemps dernier. Le jour de la finale de la Coupe de France entre Rhodaniens et Franciliens, des scènes de guerre urbaine s'étaient déroulées au niveau d'une aire d'autoroute. Un événement qui a marqué les esprits, mais n'a débouché sur aucune véritable sanction.

A l'aller, lors du succès 3 à 1 des hommes de Luis Enrique, les supporters lyonnais étaient déjà privés du déplacement. Le ministère de l'Intérieur complétera sans doute cet arrêté, comme il est de coutume dans cette situation. Les sympathisants du PSG ne pourront pas se présenter dans le centre-ville. Sachant qu'ils n'auront pas non plus la possibilité de se montrer aux alentours et dans l'enceinte décinoise.