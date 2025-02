En marge de la programmation d’OL - PSG, la préfecture du Rhône n’a pas mis longtemps à interdire le déplacement des supporters parisiens le 23 février prochain. Les Lyonnais avaient connu pareille sanction à la mi-décembre 2024.

Les interdictions de déplacement arrivent bien plus vite que la programmation de la rencontre elle-même. Vendredi soir, la date et l’horaire du choc entre l’OL et le PSG n’avaient pas encore été dévoilées que la préfecture du Rhône dégainait déjà un arrêté pour interdire la venue des supporters parisiens à Décines le dimanche 23 février à 20h45. Classée 5/5 en termes de risques de trouble à l’ordre public, cette rencontre se jouera donc sans supporters adverses au Parc OL. Tout sauf une surprise suite aux incidents qui avaient entaché l’avant-match de la finale de la Coupe de France en mai 2024.

Aucune présence parisienne dans le stade et en ville

Des affrontements entre supporters parisiens et lyonnais avaient eu lieu au niveau d’une aire d’autoroute. Ces scènes de guerre urbaine n'ont d'ailleurs jamais vraiment débouché sur des sanctions. Au match aller, les fans de l’OL avaient, eux aussi, été interdits de déplacement dans la capitale française et c’est donc en toute logique que ceux du PSG ne se voient pas autoriser la venue à Décines. En plus d’une interdiction de présence dans l’enceinte décinoise, les Parisiens ont l’interdiction de s’afficher dans le centre-ville de Lyon.