Mercato : l’OL résilie le prêt de Francis Gomez

Arrivé en prêt à la fin du mercato estival, Francis Gomez n’a joué que des miettes au sein de l’OL Académie. Le milieu de terrain retourne à Everton après la résiliation de son contrat.

Était-ce dans son projet de racheter Everton que John Textor avait ramené Francis Gomez entre Rhône et Saône ? Peut-être bien, en tout cas, le jeune milieu avait été le troisième dossier estival entre les Toffees et l’OL il y a quelques mois. Quand Jake O’Brien et Orel Mangala avaient pris la direction de l’Angleterre, Gomez avait lui débarqué à Décines lors du dernier jour du mercato. Non pas pour renforcer le groupe professionnel, mais bien pour poursuivre sa formation au sein de l’Académie pendant un an.

Trois matchs avec les U19

Le joueur de 18 ans avait signé un prêt d’une saison avec l’OL, mais l’aventure n’a finalement duré que six mois. Vendredi, le club lyonnais a annoncé la résiliation du contrat de Francis Gomez qui retourne donc à Liverpool pour terminer cet exercice 2024-2025. Au sein de l’OL Académie, le milieu de terrain se sera contenté de miettes avec seulement trois apparitions avec les U19 lyonnais et aucune avec la réserve de Gueïda Fofana. Un départ en catimini donc.