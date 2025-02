Vincent Ponsot (OL) : "Que des grandes équipes pour ces quarts"

Présent à Nyon pour le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, Vincent Ponsot a salué la culture foot du Bayern Munich. Plus que le prochain adversaire de l’OL, le directeur général s’est félicité pour l’adversité du plateau cette saison.

En terminant facilement à la première place de son groupe, l’OL féminin avait gagné le droit de ne pas tomber sur certains mastodontes du football féminin. À quelques instants près, Chelsea aurait pu faire partie des adversaires potentiels en quarts de finale de cette Ligue des champions, mais finalement les joueuses de Sonia Bompastor ont réussi à arracher la première place de leur groupe. Avec le FC Barcelone, Chelsea et Arsenal comme têtes de série également, l’OL a pu esquiver du lourd en quarts et affrontera potentiellement l’ancien club de Joe Montemurro, qu’est Arsenal, ou le Real Madrid en demies. Un plateau relevé dont se réjouit Vincent Ponsot.

"Le Barça est le tenant du titre contre nous donc peut-être qu’on a envie d’une revanche en finale. Chelsea, il y a une coach qu’on connait bien. Arsenal, Real Madrid, Chelsea, Barcelone, ce ne sont que des grandes équipes et c’est ça qui est vraiment bien pour le foot féminin. C’est de voir le plateau de ces quarts de finale. Est-ce une chance ou non, je ne sais pas, mais ce qui compte reste notre objectif qui est d’aller au bout."

"Le Bayern a une vraie culture du foot"

Avant de penser à Lisbonne ou même Londres ou Madrid, il y aura une première étape à passer avec la double confrontation contre le Bayern Munich. Le tirage au sort a certainement dû faire plaisir à Laura Benkarth, ancienne portière de la formation munichoise, et les Fenottes vont devoir faire preuve de sérieux pour espérer atteindre le dernier carré. "Le Bayern Munich est un adversaire sérieux qu’on a déjà joué trois fois, qu’on connait bien. Ce sont toujours des oppositions difficiles. Le Bayern est un grand club avec une vraie culture foot et qui travaille bien depuis des années. On est en quarts de finale, il n’y a pas de tirage facile, mais on est ambitieux", a assuré le directeur général. L’OL attendait ce mois de mars, le voilà désormais et il va falloir répondre présent.