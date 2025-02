Récent vainqueur du Bocuse d'Or, Paul Marcon sera mis à l'honneur par l'OL. Le chef donnera le coup d'envoi fictif de la rencontre contre Reims, dimanche (15h).

Entre Lyon et la gastronomie, c'est une histoire d'amour qui dure depuis bien longtemps. La connexion avec l'OL tout autant, à l'image de la relation qu'entretenait Paul Bocuse avec le club lyonnais. Ce dernier a d'ailleurs repris ses bonnes habitudes européennes avec la réception des dirigeants adverses, notamment à l'Auberge de Collonges. De plus, mi-décembre, l'OL et le Groupe Bocuse ont signé un partenariat qui s'étend jusqu'en 2036, continuant ainsi de la "Brasserie des Lumières" un lieu incontournable du Parc OL pour bien manger et suivre un match dans le même temps.

Vainqueur à seulement 29 ans

La gastronomie a donc toujours eu sa place à Décines et sera mise une nouvelle fois à l'honneur ce dimanche. En effet, Paul Marcon sera célébré avant la rencontre entre les coéquipiers de Corentin Tolisso et le Stade de Reims. Récent vainqueur du Bocuse d'Or, le chef donnera le coup d'envoi fictif à 15h. Une façon de saluer la performance du cuisinier de 28 ans fin janvier. Reims a le champagne, Lyon les chefs de renom.