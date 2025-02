Le temps des regrets pour Tolisso après OM - OL (3-2)

Auteur de l’ouverture du score dimanche soir, Corentin Tolisso a eu une balle pour faire le break dans la foulée. Le milieu de l’OL regrettait cette occasion, tout comme le scénario.

Après des prestations un peu plus neutres ces derniers temps, Corentin Tolisso a de nouveau montré son vrai visage dimanche soir contre l’OM. Positionné dans un rôle de meneur de jeu pour accompagner les attaquants, mais aussi permettre "au plan tactique de bien défendre" de Fonseca de fonctionner, le milieu a retrouvé une position qu’il avait bien connue à la fin de sa première aventure à l’OL. Preuve qu’il retrouve chaque jour un peu plus ses jambes et son volume de jeu. S’il a avant tout cherché à bien défendre en première, Tolisso s’est bien plus projeté vers l’avant en deuxième et cela a porté ses fruits.

Parfaitement servi par Cherki, il a vu sa frappe croisée faire mouche à la 53e minute. Une libération pour l’OL qui aurait pu faire une grosse opération, quelques secondes plus tard. Presque dans la même position, Corentin Tolisso a cette fois vu le cadre se dérober et empêcher de faire le break. "On a beaucoup de regrets, car on ouvre le score, et derrière, j'ai la balle de 2-0, Rayan (Cherki) aussi, et on n’arrive pas à marquer ce deuxième but. Au final, on en prend un qu’on peut éviter sur un de nos temps forts."

"Un peu décroché au classement mais..."

Comme c’est le cas depuis plusieurs matchs, l’OL paie son manque d’efficacité devant et se retrouve puni derrière. C’est finalement un coup de billard avec une frappe contrée d’Amine Gouiri, fraîchement entré en jeu, que les Lyonnais vont craquer une première fois puis une seconde. "La balle est contrée et arrive tout doucement (pour Greenwood, NDLR) et il n’a plus qu’à la pousser dans la cage. Derrière, ils ont continué à pousser."

Toutefois, et comme l’a souligné Paulo Fonseca, la formation lyonnaise a fait preuve de caractère avec ce penalty d’Alexandre Lacazette qui a permis à l’OL de "revenir à 2-2, on avait fait le plus dur. Ce troisième but nous a fait mal, car on avait à cœur de réussir quelque chose ici." Plombé par ses erreurs défensives, l’OL n’a finalement que des regrets et voit le podium s’éloigner chaque journée un peu plus. "On est un peu décroché, mais il reste encore beaucoup de matches, on affrontera des adversaires directs, ce n’est pas fini."