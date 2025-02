Ligue 1 : l'OL sort des places européennes

Gouiri (OM) face à Almada et Mata (OL) (Photo by Christophe Simon / AFP)

Après la 20e journée de Ligue 1, l'OL n'est plus européen. Battu par l'OM dimanche (3-2), il est désormais 7e, à trois longueurs du top 6.

Voilà, nous y sommes. Après quatre matchs sans victoire en Ligue 1, deux revers et deux nuls, l'OL tombe des places européennes. Sixième avant ce week-end, le club rhodanien marchait déjà sur un fil, et Lens l'a fait chuter en battant Montpellier vendredi (0-2). Mis sous pression, il devait négocier un déplacement difficile sur la pelouse de l'OM.

Pendant quelques minutes, après l'ouverture du score de Corentin Tolisso, il est repassé devant les Lensois. Mais l'Olympique lyonnais a logiquement cédé en fin de partie, s'inclinant 3-2. Avec 30 points en 20 journées, il est maintenant à trois longueurs des Sang et Or.

Lille, 4e, est à cinq points

Il n'avait plus quitté le top 6 depuis la 10e journée. Mais à force d'enchaîner les contre-performances, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette voient leurs rivaux avancer. A 14 rencontres de la fin de la saison, il possède quatre unités de moins que Nice (5e). Le top 4, l'objectif de John Textor pour la Ligue des champions, et encore un peu plus loin. Lille (4e) a cinq longueurs d'avance sur les hommes de Paulo Fonseca.

Dimanche prochain, l'OL recevra Reims. Des Champenois malades, 13es du classement. On aimerait dire que les Lyonnais vont en profiter pour se relancer, mais rien est moins sûr avec cette équipe.