Les joueurs de l’OL félicitent Alexandre Lacazette, buteur contre l’OM (Photo by Christophe Simon / AFP)

Pensant avoir fait le plus dur en égalisant sur penalty, Alexandre Lacazette s’est permis de chambrer le Vélodrome, dimanche. Auteur du but du 3-2 pour l’OM, Luis Henrique a appelé les Lyonnais "à nous respecter. On est à la maison".

Le match a été électrique, mais personne ne s’en plaindra. Après les débordements inadmissibles de la saison passée, l’Olympico entre l’OM et l’OL s’est déroulé sans encombre en dehors, mais avec un scénario fou sur le terrain. Menés 1-0 par la formation lyonnaise, les joueurs de Roberto De Zerbi ont inversé la tendance pour mener 2-1 avant qu’Alexandre Lacazette ne remette les deux équipes à égalité. En recollant au score à la 72e minute, l’OL a bien pensé avoir fait le plus dur dans ce choc de la 20e journée de Ligue 1. Peu à son avantage, le capitaine rhodanien s’est malgré tout permis un petit chambrage au public marseillais, en imitant la célébration de Cole Palmer, le joueur de Chelsea, mimant le coup de froid dans le stade en se frottant les deux bras.

"Ils doivent nous respecter"

Cela aurait pu s’arrêter là si l’OM n’avait pas réussi à trouver la faille une troisième fois dans ce match. Seul au deuxième poteau, Luis Henrique a parfaitement repris le centre de Pol Lirola pour crucifier son compatriote et ancien coéquipier à Botafogo, Lucas Perri. En plus d’entendre le Vélodrome plonger dans l’ivresse, le Brésilien s’est permis une réponse à Alexandre Lacazette avec un mime du "coupe-gorge". Une provocation assumée par le Marseillais après la rencontre. "Bien sûr que c’était un geste en réponse. Ici, ils doivent nous respecter. On est à la maison."