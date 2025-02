OL - Mercato : une dernière journée qui s’annonce calme ?

John Textor et Paulo Fonseca (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ce lundi marque le dernier jour du mercato hivernal. Avec l’annonce de John Textor concernant Rayan Cherki, l’OL ne devrait logiquement pas connaitre de gros remous en ce 3 février jusqu'à 23h.

Avant même l’ouverture du marché des transferts, Pierre Sage avait avoué qu’il souhaitait avant tout être au 4 février pour connaitre enfin l’effectif qu’il aurait à sa disposition pour la seconde partie de saison de l'OL. Malheureusement, l’entraîneur français n’aura pas le droit à cette chance, débarqué du banc lyonnais il y a une semaine. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir dû jongler avec toutes ces périodes de flou lors des quinze derniers mois et de devoir bricoler à droite, à gauche.

Paulo Fonseca ayant pris la suite, le Portugais ne devrait pas avoir de grosses surprises en ce dernier jour de mercato hivernal. Lors de sa présentation vendredi, le technicien a avoué que l’OL regarderait s’il n’y a pas une opportunité à saisir et à quelques heures de la fermeture du marché, difficile de la voir. Il y a bien eu une prise de renseignements sur Fabio Carvalho (Brentford) mais pas d’offres concrètes…

Cherki bloqué cet hiver pour mieux partir cet été ?

L’interdiction de recrutement de la DNCG rend forcément ces dernières heures bien moins intenses qu’il y a un an et c’est peut-être dans le sens des départs que des mouvements auraient pu être attendus. L’OL a déjà pas mal dégraissé, mais le cas Rayan Cherki continue encore et toujours de faire parler. Seulement, John Textor semble avoir mis un holà à toutes les spéculations possibles, dimanche soir. Interrogé sur l’avenir du numéro 18 lyonnais, l’Américain a été catégorique à deux reprises en répondant "non" à la question d’un départ. De quoi vivre des heures calmes entre Rhône et Saône ?