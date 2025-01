John Textor et Paulo Fonseca (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

A trois jours de la fin du mercato, l'OL a signé Paulo Fonseca comme nouveau coach. Le Portugais accompagné par John Textor n'a pas fermé la porte à un renfort, qui sera avant tout une opportunité de marché.

C'est une nouvelle page qui s'est ouverte ce vendredi à l'OL. Après quinze mois de Pierre Sage, le club lyonnais a choisi de miser sur Paulo Fonseca. Le Portugais s'est engagé pour deux ans et demi ce vendredi et doit aider à faire passer l'OL dans une autre dimension, si l'on écoute John Textor. Il faudra avoir rapidement des résultats pour ne pas s'attirer les foudres des supporters, encore sonnés par le départ de Pierre Sage.

Mais, le nouvel entraîneur a confiance en ses joueurs même s'il concède "qu'il y a des choses à améliorer." Avec un recrutement dans les prochains jours avec la fin du mercato ? Fonseca n'a pas fermé la porte. "Je suis content de l’équipe. C’est une question d’opportunités donc si on peut faire quelque chose on verra. Mais la priorité en ce moment est d’améliorer la qualité de notre travail, de notre mentalité. Mais, on sait que dans le football, il peut y avoir des opportunités."

"On n'a pas l'ambition de vendre d'autres joueurs"

Ces opportunités seront forcément réduites avec les sanctions de la DNCG et l'interdiction de recruter en transferts secs. Toutefois, John Textor a confirmé que l'OL resterait à l'affût jusqu'à la fin car "on a la possibilité de prendre un joueur en prêt avec l’accord de la DNCG. Ainsley (Maitland-Niles) a désormais un passeport qui permet de libérer une place et donc une opportunité" qui se fera en prêt. En tout cas, si mouvements, ce sera dans le sens des arrivées car le club "a réduit la taille de l’équipe comme annoncé. On n’a pas l’ambition de vendre d’autres joueurs mais pour recruter, il reste peu de temps."