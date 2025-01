Mercato : Gilles (OL féminin) a l’intention de rester en Europe

Prêtée jusqu’à la fin de la saison à l’OL féminin, Vanessa Gilles est attendue durant l’été à Angel City. Seulement, la défenseuse canadienne aurait fait part de son intention de rester en Europe. Mais pas forcément à Décines ?

Elle est au club depuis maintenant deux saisons et demi et pourtant, elle n’appartient toujours pas à l’OL. Venue remplacer Griedge Mbock en septembre 2022, Vanessa Gilles enchaîne depuis les prêts chez les Fenottes. Le club lyonnais et ses supporters ne vont pas s’en plaindre, tant la Canadienne est devenue incontournable au fil des matchs. Formant un binôme solide avec Wendie Renard, Gilles a conquis les cœurs entre Rhône et Saône. Seulement, à chaque fin de saison, le même manège recommence à savoir si oui ou non la défenseuse va continuer à l’OL ou si elle va retourner aux États-Unis pour honorer son contrat avec le FC Angel City. La franchise de NWSL a récemment communiqué, annonçant attendre le retour de Vanessa Gilles à l’issue de la saison de Première Ligue.

Des clubs de Ligue des champions sur le coup ?

Toujours sous contrat avec le club de Los Angeles, la numéro 4 lyonnaise aurait pourtant des envies d’Europe. C’est en tout cas ce qu’avance The Guardian. La défenseuse aurait informé Angel City de sa volonté de poursuivre sa carrière sur le Vieux Continent. Une bonne nouvelle pour l’OL féminin ? Malgré ce qu'a avancé le média britannique en début de semaine, les négociations ne seraient pas au point mort avec la direction lyonnaise, selon nos informations. Néanmoins, des clubs encore en lice en Ligue des champions sont bien intéressés pour attirer Vanessa Gilles sur laquelle compte Joe Montemurro "Cette statistique (du plus grand temps de jeu) montre combien Vanessa est importante pour nous. Toutes les discussions que j’ai avec elle sont pensées sur le long terme."