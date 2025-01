OL - Mercato : Kumbedi dans le viseur d’un club italien ?

Saël Kumbedi lors d’OL – Reims en mai 2023 (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Le mercato s'achève dans quelques jours et Saël Kumbedi intéresserait un club italien. Toutefois, il ne devrait pas quitter l’OL cet hiver.

Le mercato hivernal finit dans seulement quelques jours et un autre joueur de l’OL serait sur les tablettes d’un club italien. Après Maxence Caqueret, Nejman Matic et Georges Mikautadze, c’est au tour de Saël Kumbedi d’attirer la convoitise du côté de l’Italie. En effet, d’après les informations du journaliste Nicolò Schira, Bologne serait intéressé par le profil du Lyonnais. Le club bolognais, qui a récemment terminé sa phase de la Ligue des champions avec une vingt-huitième position au classement général, est actuellement huitième en Serie A et confirme les belles dispositions de la saison passée.

Pas de départ cet hiver pour Kumbedi

Toutefois, Saël Kumbedi ne devrait pas quitter l’OL cet hiver. Mais le jeune défenseur de 20 ans a une grosse carte à jouer cette saison. Au vu de la mauvaise forme d'Ainsley Maitland-Niles, qui est généralement le titulaire au poste de latéral droit, le numéro 20 rhodanien a l'opportunité de se faire remarquer et de démontrer qu'il peut également assumer cette responsabilité sous les couleurs de l'Olympique lyonnais. Une saison qui pourrait lui donner de la confiance, mais également augmenter sa valeur marchande et qui pourrait ainsi profiter à l’OL à l'été prochain avant tout.