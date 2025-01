À quelques jours de la fin du mercato, l'AS Roma penserait à Georges Mikautadze. Toutefois, le Géorgien n’a aucune intention de quitter l’OL.

Le mercato hivernal aura provoqué énormément de mouvements du côté de l’OL. En effet, à la demande de Pierre Sage qui n’est même plus entraîneur de la formation lyonnaise, John Textor a réduit l’effectif. Un moyen de pouvoir également renflouer les caisses du club pour pallier la sanction de la DNCG. Après de nombreux départs déjà actés, l’Olympique lyonnais devrait aussi voir Saïd Benrahma faire ses bagages vers l'Arabie Saoudite pour clôturer les ventes de ce mercato. Cependant, un club italien serait prêt à faire une offre pour s’offrir les services de Georges Mikautadze.

Le joueur et le club ne sont pas pour un départ

En effet, d’après les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’AS Roma serait intéressé par le profil du Géorgien. Le club de la Louve envisage de se séparer d'Eldor Shomurodov et considère l'ex-joueur du FC Metz comme un potentiel remplaçant. À seulement quelques jours de la clôture du mercato, l'OL peut-il vraiment se séparer d'un nouvel élément alors qu'il ne peut pas recruter ? Peu de chance pour voir le scénario s'écrire, d'autant plus que Georges Mikautadze a répété son envie de s'inscrire sur la durée dans son club de cœur. Et avant l'arrivée de Paulo Fonseca, les cartes pourraient bien être redistribuées.