L’attaquant de l’OL, Saïd Benrahma (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Annoncé du côté du Neom SC depuis plusieurs jours, Saïd Benrahma devrait passer sa visite médicale ce mardi. Le transfert rapporterait 15 millions d'euros, bonus compris, à l'OL.

La mission dégraissage s’achève bientôt pour l’OL. En effet, alors que le mercato hivernal se terminera dans quelques jours, les Lyonnais devraient voir un nouveau joueur quitter le club. Après les nombreux départs, dont Gift Orban (Hoffenheim), Maxence Caqueret (Côme) ou encore Jeffinho (Botafogo), les Rhodaniens pourraient dire au revoir à Saïd Benrahma.

L’Algérien serait plus que proche de signer en Arabie saoudite avec le club de Neom SC. Pour ce transfert, l’OL récupérerait 12 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient 3 millions de bonus facilement atteignables. Une jolie somme qui sera la bienvenue pour le club au vu de ses récents problèmes financiers.

Une officialisation attendue dans les prochaines heures

Sur le banc face au FC Nantes, l’attaquant n’est pas entré en jeu. Possiblement dans le but de le préserver avant son transfert. D’après les informations de nos confrères Foot Mercato, le milieu offensif doit passer sa visite médicale avec la formation saoudienne ce mardi. Une brève histoire qui est sur le point de se conclure entre l'Olympique lyonnais et Saïd Benrahma. L'ancien footballeur de West Ham est arrivé il y a un an pour un prêt payant de 6 M€. L'été dernier, les septuples champions de France avaient ajouté 14,4 M€ pour définitivement le récupérer. L'officialisation est attendue dans les prochaines heures.