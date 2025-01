Avant OM - OL dimanche, Adrien Rabiot évoque déjà "l’Olympico"

Premier vrai choc en 2025 pour les Lyonnais dimanche à Marseille. Avant le duel entre l’OL et l’OM, le milieu marseillais Adrien Rabiot a prévenu que cette rencontre serait "chaude".

A quelques jours près, il aura pu faire ses débuts marseillais lors de l’improbable succès de l’OM contre l’Olympique lyonnais le 22 septembre 2024 (2-3). Adrien Rabiot était alors un joueur du club phocéen depuis peu. Aujourd’hui membre important de l’actuel deuxième de Ligue 1, l’international français sera l’un des éléments clés à surveiller pour les Rhodaniens dimanche.

Le 2 février prochain, lors de la 20e journée de championnat (20h45), le choc opposera Marseille à l’OL au stade Vélodrome. Au vu de leur saison jusqu’à présent, les hommes de Roberto De Zerbi partiront favoris, surtout que les coéquipiers d’Alexandre Lacazette traînent des pieds comptablement en 2025. Ajoutons à cela l’éviction de Pierre Sage ce mardi, et on obtient un drôle de contexte au-dessus de Décines. De leur côté, les Marseillais viennent néanmoins de s’incliner 2 à 0 à Nice. "Le rôle qu’on a, c’est de faire comprendre à l’équipe qu’il n’y a pas mort d’homme, que ce qu’on fait jusqu’à présent est très bien", a insisté Rabiot après la défaite.

OM - OL, deux clubs cherchant à se relancer

Le milieu de terrain est d’ailleurs déjà concentré sur la confrontation dominicale à venir. "On est partis de très loin et voir où on en est maintenant, c’est une bonne chose. On a parfois un manque d’expérience dans l’équipe, c’est normal, il faut faire avec. C’est avec ces erreurs qu’on peut apprendre. On a un match dimanche qui va être très important à la maison, a-t-il rappelé. Ça va être très chaud et c’est la rencontre pour rebondir." Du côté de Lyon, entre deux questions sur l'avenir, on se dit sans doute la même chose. Une affiche face à Ludogorets est toutefois programmée jeudi, en Ligue Europa.