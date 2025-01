Rayan Cherki et Alexandre Lacazette (OL) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Après ce match nul face au FC Nantes, l’OL conserve sa 6e place. Toutefois, ce mauvais résultat a permis à certains concurrents de se rapprocher des Lyonnais.

L’OL a une nouvelle fois laissé passer une occasion de pouvoir se rapprocher du podium. En effet, les Lyonnais auraient pu recoller avec la 5e place du classement en cas de victoire face au FC Nantes et revenir à deux points de la 3e place. Suite à ce match nul face aux Nantais (1-1), les hommes de Pierre Sage n’avancent toujours pas au classement, mais conservent leur 6e place. À défaut de ne pas avoir aidé l'OL à grimper dans le classement, ce mauvais résultat a cependant donné l'opportunité à certains concurrents de se rapprocher.

La 9e place à seulement trois longueurs

En effet, on parle beaucoup des concurrents classés devant l’OL. Cependant, de nombreuses équipes se rapprochent dangereusement des Rhonadiens. Le RC Lens se positionne juste après les Lyonnais, ayant également 30 points. Pour Stade Brestois (28 pts), la 6e position est à seulement deux points. Et Strasbourg (27 pts) n'est pas non plus très éloigné de l'OL, avec un écart d'uniquement trois unités. Il faudra donc faire également attention à ce qu’il se passe derrière au classement et pas uniquement à ce qu’il se passe devant.