OL, Fenerbahçe, Nantes, Sage… votre avis nous intéresse

Au lendemain du nul à Nantes (1-1), votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour à partir de 19h. Entre la semaine à deux nuls de l’OL, Pierre Sage sur un siège éjectable et deux nouveaux matchs cette semaine, nombreux sont les sujets ce lundi.

L’OL ne perd plus mais ne gagne pas pour autant. Depuis le revers à Brest, les Lyonnais viennent d’enchaîner quatre nuls de suite même si celui contre Bourgoin a avant tout le goût d’une défaite. Ce surplace est inquiétant même si Pierre Sage note des progrès dans le jeu de son équipe. D’ailleurs, en n’encaissant pas un but à la dernière minute contre Nantes dimanche, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette auraient pu se satisfaire du visage montré pendant une heure. Finalement, c’est avant tout cette demi-heure ratée qui reste dans l’analyse de cette rencontre de la 19e journée de Ligue 1. L’entraîneur lyonnais a mis ces 30 minutes sur le compte de la fatigue. Partagez-vous cette analyse ?

Le silence des dirigeants sur Sage...

Dans cette nouvelle émission de "Tant qu’il y aura des Gones", le cas de Pierre Sage sera forcément au coeur des discussions. Si l’OL ne perd pas, il vient d’enchaîner sa plus mauvais série sans victoire sous le coach lyonnais. Face à la pression du poste et de son avenir, joue-t-il trop petit bras dans ses compositions et ses choix en cours de match ? Comprenez-vous qu’aucun dirigeant lyonnais n’a pris la parole depuis une semaine pour conforter Pierre Sage ? Ce silence pourrait être interprété comme un message que le coach est vraiment bien menacé…

