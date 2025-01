Kombouaré après Nantes - OL (1-1) : "Sans un grand Perri..."

Malgré une première mi-temps très compliquée, le FC Nantes a su arracher le nul dans les dernières minutes face à l’OL. Après la rencontre, Antoine Kombouaré a fait part de ses regrets et mis en avant la performance des deux gardiens.

Sur une série de trois matchs nuls en trois matchs de Ligue 1 depuis le début d’année 2025, le FC Nantes a poursuivi sur sa lancée face à l’OL. En effet, dimanche, les Canaris accueillaient les Lyonnais dans le cadre de la 19e journée de championnat. Après une première mi-temps maîtrisée par les hommes de Pierre Sage, les protégés d’Antoine Kombouaré ont su réagir et arracher le match nul (1-1) dans les dernières minutes de la rencontre grâce à un but de Mostafa Mohammed (90e).

Malgré un résultat assez positif face au 6e de Ligue 1, le coach nantais a tout de même des regrets. "On a quelques regrets au vu de la fin de match, avec deux grosses occasions pour l'emporter. En même temps, c’est un très bon point, car on n’a pas été bon en première période, incapable d’aller bloquer les premières sources, les défenseurs et Matic. On a laissé l’OL jouer. On a beaucoup couru et trop reculé. Heureusement qu’Anthony Lopes a fait ce qu’il faut pour que le score reste à 1-0. Avant la fin de match, ça aurait pu être plus compliqué pour nous", a déclaré le technicien des Canaris après la rencontre.

"Il fallait mettre du rythme et de la vitesse"

Antoine Kombouaré s’est également penché au sujet de la méforme de l’OL qui dure depuis quelques semaines maintenant. Il a notamment fait part du plan de jeu prévu pour tenter de mettre en difficulté les Lyonnais. "Un coup de mou de l’OL ? On l’avait dit que leur match à Istanbul pouvait leur coûter physiquement. D’où leur volonté de contrôler le jeu. Il fallait mettre du rythme et de la vitesse à chaque récupération, on a eu un jeu plus vertical. Et notre adversaire n’a pu suivre le rythme et aurait pu craquer sans un grand Perri dans les buts en fin de match". Il est vrai que l'OL doit une fière chandelle à son portier brésilien, auteur de quelques arrêts de grande classe à la Beaujoire. Sans lui, les Lyonnais seraient certainement repartis bredouilles.