Saïd Benrahma lors d’OL – Brest (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ce dimanche 30 juin, l’OL a choisi de lever l’option d’achat incluse dans le prêt de Saïd Benrahma l’hiver dernier. Contre 14,4 millions d’euros, l’Algérien est désormais lié au club lyonnais pour les trois prochaines saisons.

L'OL lance officiellement son mercato estival avec un joueur déjà bien connu du public lyonnais. En attendant d'officialiser la venue de Moussa Niakhaté dans les prochaines heures, le club lyonnais a officialisé la venue définitive de Saïd Benrahma dans la capitale des Gaules. Après un prêt de six mois en janvier dernier, l'Algérien a vu le club septuple champion de France lever son option d'achat. Cette dernière était de l'ordre de 12,3 M£, soit environ 14,4 M€ et va aller directement dans les caisses de West Ham. Le club londonien avait déjà reçu environ six millions d'euros en janvier dernier pour le prêt payant de Benrahma.

Une première arrivée qui en appelle d'autres

Auteur de trois buts sur ses six premiers mois à l'OL, Saïd Benrahma n'a jamais caché sa joie d'avoir rejoint les bords du Rhône. Souhaitant s'inscrire dans la durée à Décines, l'ailier algérien a vu son désir être exaucé ce dimanche 30 juin. Recruté définitivement par l'OL, Benrahma a signé un contrat de trois saisons, plus une en option, avec le club de John Textor. Ce premier mouvement doit en appeler d'autres dans le sens des arrivées.