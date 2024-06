Henrique (OL) face à Warren Zaïre-Emery (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Bien que son aventure à l’OL se soit terminée lors de la finale de la Coupe de France, Henrique ne sera plus considéré comme un joueur lyonnais lundi à minuit.

Il n’y aura pas de retournement de situation et l’absence d’Henrique à la reprise de l’entraînement de l’OL vendredi prochain est actée depuis déjà quelque temps et les différents messages sur les réseaux. Toutefois, le latéral brésilien ne sera officiellement plus un joueur lyonnais à compter de ce lundi 1er juillet à minuit. Libre de s’engager où il le souhaite depuis janvier 2024, Henrique avait malgré tout un contrat qui le liait à l’OL jusqu’au 30 juin 2024 au soir.

Un avenir en Ligue 1 malgré tout ?

À minuit, l’aventure sera officiellement terminée pour l’ancien de Vasco de Gama après trois saisons et 45 matchs disputés. Libre comme l’air, Henrique va désormais tenter de trouver un nouveau point de chute. N’ayant jamais caché son amour pour la ville de Lyon, le joueur de 31 ans pourrait bien rester en Ligue 1 quelques saisons de plus. Dernièrement, l’intérêt du FC Nantes pour Henrique a fait son apparition et le futur ex-Lyonnais ne verrait pas ce projet d’un mauvais œil. Reste encore à se mettre d’accord sur les termes du contrat.