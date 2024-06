OL - Mercato : accord avec Atlanta pour Thiago Almada

Encore buteur avec Atlanta samedi, Thiago Almada a certainement joué ses dernières minutes avec Atlanta. Le club américain et John Textor seraient parvenus à un accord pour une arrivée en janvier à l’OL après une étape à Botafogo.

Thiago Almada a-t-il joué ses dernières minutes avec Atlanta samedi contre Toronto ? Il se pourrait bien et l’Argentin a mis les formes au cas où avec un but pour l’ouverture du score dans la victoire de la franchise américaine (2-1). En attendant, en coulisses, les discussions continuaient entre Atlanta et John Textor pour parvenir à un accord définitif. D’après L’Équipe, cela est désormais le cas puisque les deux parties ont trouvé un terrain d’entente pour un transfert de plus de vingt millions d’euros bonus compris (19,6M€ + 3,7M€).

À Décines avec l'Argentine avant l'OL ?

Quoi qu’il en soit, si Thiago Almada va très certainement être considéré comme un joueur de l’OL, il n’est pas prêt de porter le maillot lyonnais. Comme attendu, l’Argentin va d’abord faire une halte à Botafogo pendant six mois avant de prendre ensuite la direction de la France. C’est une stratégie assumée de la part d’Eagle Football et les supporters lyonnais devront attendre encore jusqu’à janvier pour profiter du talent du champion du monde 2022.

Pour les plus impatients, il sera malgré tout possible de voir Thiago Almada fouler les pelouses du Parc OL dans les prochaines semaines. Le milieu est pressenti pour faire partie de la liste argentine pour les Jeux olympiques. Les U23 argentins joueront notamment contre l’Irak le 27 juillet prochain à Décines.