Lors du dernier exercice, l’Olympique lyonnais a utilisé quatre entraîneurs. Avec la prolongation à venir de Pierre Sage, le club rhodanien devrait miser sur la stabilité pour la saison qui arrive.

Laurent Blanc, Jean-François Vulliez, Fabio Grosso et Pierre Sage. Voici les noms des coachs qui se sont succédé sur le banc de l’OL la saison passée. Le premier d’entre eux est arrivé en octobre 2022 et est reparti en septembre 2023. Le Président n’est même pas resté un an à Lyon. Ensuite, c’est l’ancien directeur du centre de formation qui a repris le groupe. Puis quelques jours après, John Textor et ses hommes avaient enfin trouvé le tacticien qu’ils recherchaient : Fabio Grosso.

L’Italien a vécu un passage difficile dans le Rhône, aussi bien sur le plan comptable que sur le plan personnel. En effet, son bilan est mauvais puisqu’en sept rencontres de Ligue 1, l’ancien défenseur a récolté seulement 5 points. De plus, l’homme de 46 ans a été blessé à l’œil après le caillassage du bus des Lyonnais à Marseille.

L’intérimaire devenu le sauveur de l’OL

Nommé par intérim le 30 novembre 2023, l’arrivée de Pierre Sage a tout changé. Après de bons résultats, les dirigeants lyonnais ont rapidement prolongé le Jurassien jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. Le technicien français a métamorphosé son groupe, qui est même parvenu à se qualifier en Ligue Europa à l’issue du championnat.

Prochainement, l’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star devrait voir son contrat être rallongé. Avec l’obtention du BEPF, l'OL devrait communiquer dans les jours à venir. La décision du bord rhodanien de laisser l’équipe A entre les mains de l’homme de 45 ans, démontre que le club a envie, et a besoin, de stabilité. Dans un mercato estival où de nombreuses formations de l’élite du football français ont changé de manager à l'image de l'OM samedi avec l'arrivée de De Zerbi, l’Olympique lyonnais a décidé de conforter le sien.